La fine di un ciclo e l'inizio di una nuova era, ancora tutta da scrivere. L'Inter si ritrova in una sorta di limbo: ieri ha infatti salutato ufficialmente Simone Inzaghi, ma si ritrova ancora alla ricerca del sostituto. Nella mattinata di oggi, il tecnico piacentino è partito dall'aeroporto di Linate alla volta di Parigi, dove era atteso per incontrare i dirigenti dell'Al Hilal.

Con lui, il figlio Tommaso e l'agente Federico Pastorello, protagonista dell'intensa trattativa che ha portato l'allenatore a dire sì alla ricca proposta araba da 25 milioni netti a stagione per i prossimi due anni.Ma se Inzaghi è già proiettato al futuro, l'Inter si ritrova in un presente ancora incerto.

La caccia al sostituto sembra infatti essere più complessa del previsto. In cima alla lista dei desideri nerazzurri c'è Cesc Fabregas, reduce da una stagione sorprendente alla guida del Como neopromosso in Serie A. Il tecnico spagnolo, però, sembra voler restare in riva al lago.