Sfogo social di Mario Balotelli , fuori dal progetto di Patrick Vieira al Genoa. L’ultima presenza risale al 21 dicembre per l’attaccante, contro il Napoli.

In una story su Instagram, Balotelli ha scritto: “Qualcuno da queste parti meriterebbe non un Mario maturo ma il Mario sedicenne ribelle, forse capirebbero cosa comporta veramente mancar di rispetto così”, ha scritto il centravanti ex Inter.