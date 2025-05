Gavi ha usato una Stories su Instagram per sfogare la sua frustrazione dopo la sconfitta in semifinale di Champions contro l'Inter

"È molto dura, soprattutto sapendo quanto eravamo vicini. Non volevano che arrivassimo in finale perché erano spaventati dalla stagione che stiamo vivendo. Non importa quanti anni sono passati senza vincere la Champions League, anche se so che è molto dura e mi piacerebbe vincerla ogni anno, sono sicuro che la vinceremo se saremo tutti uniti. So che succederà".