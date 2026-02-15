Dopo l'episodio che ha portato all'espulsione del difensore juventino Kalulu, sono piovuti insulti e minacce sui social per Bastoni

Redazione1908 15 febbraio - 14:04

Dopo l'episodio che ha portato all'espulsione del difensore juventino Kalulu, sono piovuti insulti e minacce sui social per il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni e la moglie. Una valanga di odio e di minacce di morte, estese anche ai figli della coppia.

"Povero bambino che ha un padre così schifoso", "Che bello quando morirai insieme ai tuoi figli", "Spero che tuo marito non esca dallo stadio vivo", "Ammazzati tro..", "Che tuo marito possa non trovare mai pace nella vita. E che possa vivere nel terrore fino alla fine dei suoi giorni per mano di chi oggi vi ha fatto vincere", "Tuo marito è un pagliaccio ha ancora il coraggio di esultare all'espulsione, fidati il karma gira, fidati di me"

Sono solo questi solo alcuni del centinaio di commenti comparsi nelle ultime ore sotto le ultime foto pubblicate su Instagram dal giocatore nerazzurro e dalla moglie Camilla, che hanno poi deciso di chiudere i commenti ai propri post.

(ANSA)