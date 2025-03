È stato il migliore in campo dell'Inter che era in vantaggio uno a zero fino alla sua sostituzione, poi è arrivato il pari del Napoli con Billing. Alessandro Bastoni è riuscito a salvare due volte il risultato e ha giocato pure da terzino, è stato concentratissimo a non sbagliare nulla. Alla fine della serata, quando ormai il punto è arrivato e i nerazzurri sono ripartiti verso Milano con un solo punto in tasca, ma con una classifica che dice prima con un punto di vantaggio sulla rivale, arriva il suo post sui social.

Un commento sulla serata dei nerazzurri da parte del difensore che parla di una gara dura nella quale l'Inter non si è risparmiata: "Dura battaglia a Napoli. Abbiamo lottato fino alla fine - ha scritto il giocatore interista - ma il lavoro non è ancora finito. Dobbiamo alzare la testa e continuare a spingere". Insomma, vietato mollare. La prossima partita è alle porte, sarà la trasferta in Olanda contro il Feyenoord in Champions. I tifosi hanno replicato in tanti sotto al suo post: "Non dovresti uscire mai dal campo, Ale". Commenti ottimi per l'autostima.