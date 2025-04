Thomas Muller, attaccante tedesco del Bayern Monaco, ha pubblicato un video su Instagram per ringraziare dell'affetto ricevuto dopo la notizia del suo addio a fine stagione e per parlare dell'imminente match di Champions League contro l'Inter: "Grazie per l'enorme apprezzamento che mi avete dimostrato negli ultimi 17 anni, soprattutto negli ultimi giorni. Per me significa molto. Uno dei punti più importanti ora è la nostra partita di domani contro l'Inter: questa partita può aprirci le porte per la finale che si giocherà in casa nostra. Questo è ciò che conta, questo è ciò a cui stiamo pensando come squadra. Questo è ciò a cui sto pensando di più. Avremo bisogno di voi, tifosi del Bayern.