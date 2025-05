Biasin: "Se Conte vince il campionato bisogna fargli solo gli applausi, perché se un allenatore 9 volte su 10 va in una squadra e la porta a vincere, cosa gli devi dire? Niente. Però poi ci sono queste cose qua, per esempio, c'è una cosa che lui ripete dalla prima giornata: l'anno scorso il Napoli era a meno 40 dal primo posto. Questo concetto qua per me non ha nessun senso. Se si partisse meno 40 nella stagione, allora lo devi ripetere 100. 000 volte ma siccome si riparte sempre tutti da zero per me ha poco senso quel concetto".