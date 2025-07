- Non era necessario City-Al Hilal 3-4 per comprendere il valore di Inzaghi

- Non era necessario Inter-Fluminense 0-2 per comprendere che Chivu ha fisiologico bisogno di tempo e di un mercato all’altezza

L’Inter, piaccia o non piaccia, dopo 4 anni ha voltato pagina e questa cosa comporta stravolgimenti, incazzature, ricerca di nuovi equilibri. Per trovarli nel minor tempo possibile è necessario azzerare le perdite di tempo, anche a costo di dover alzare la voce. Le parole di Lautaro vanno in questa direzione: inutile temporeggiare, chi vuole star dentro il progetto è il benvenuto, gli altri è meglio che si facciano da parte. Chivu e la nuova Inter vanno supportate senza condizioni ed è esattamente quello che un capitano pretende da chi gli sta a fianco. Non sarà un percorso semplice, ma in fondo non lo è mai stato.