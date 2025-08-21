Il mercato estivo dell'Inter vive i suoi ultimi giorni: oggi i nerazzurri hanno piazzato il colpo Diouf, anche se la sessione ha ricevuto alcune critiche

Ne ha parlato su X Fabrizio Biasin, che ha scritto:

"Nel delirio del mercato (ancora non finito), ci si dimentica di chi c’è. Barella, Lautaro, Bastoni, Calhanoglu, Dumfries…: l’Inter ha ceduto 0 big e non era affatto scontato. “Son quelli che hanno straperso la finale di Champions”. No, son quelli che ci sono arrivati 2 volte".