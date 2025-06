Non proprio il debutto sognato per l'Inter. Intanto, in Italia tengono sempre banco le polemiche sull'addio di Simone Inzaghi

Redazione1908 19 giugno - 11:21

Non proprio il debutto che ci si aspettava, soprattutto considerando il valore dell'avversario.

Che la prima Inter di Chivu non potesse essere al massimo della forma lo si sapeva, ma l'1-1 contro i messicani del Monterrey al debutto nel Mondiale per Club ha confermato le perplessità attorno a una squadra in costruzione (si è vista un'Inter difendere a zona sui calci piazzati e utilizzare la mezzapunta), ma che soprattutto non sembra essersi scrollata di dosso le scorie di un finale di stagione che ha prosciugato energie fisiche e mentali. Intanto, in Italia tengono sempre banco le polemiche sull'addio di Simone Inzaghi.

Il pensiero di Fabrizio Biasin a Tutti Convocati — "Sul fatto che ci fosse un tentativo di accordo in corso lo han capito in tanti, il Ceo dell'Al Hilal ha anche detto che non aveva firmato il contratto. Se l'Inter avesse vinto la finale, per quello che so io, Inzaghi sarebbe ancora tecnico dell'Inter.

Ora in Italia è partito un massacro mediatico perchè Inzaghi se n'è andato, fino al giorno prima sviolinate a destra e sinistra. Ma questa è una cosa tipicamente italiana. Questo accanimento mi fa un po' sorridere"