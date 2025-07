La trattativa con l'Atalanta

L'Inter non si arrende per Ademola Lookman. Dopo il primo no dell'Atalanta all’offerta da 40 milioni di euro, la dirigenza nerazzurra, con Marotta e Ausilio in prima linea, continua a lavorare per portare l’attaccante nigeriano a Milano, destinazione gradita anche al giocatore.