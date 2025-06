Non esiste un tifoso dell’Inter che non sia affezionato a Cristian Chivu. Per quello che ha fatto sul campo. Per come si è sempre comportato. La sensazione, tra l’altro, è che sia un ottimo prospetto di allenatore. Ma non è questo il punto. Il punto è che l’Inter si affida a un tecnico con 13 panchine in Serie A e, quindi, sceglie di rischiare. Non te lo aspetti da un club che ha basato la sua recente fortuna sugli incassi (multimilionari) di campo e che ha chiuso la stagione 24/25 in cima al ranking Uefa. Ogni tifoso nerazzurro tifa per Cristian Chivu, lo sosterrà al massimo e spera di gioire insieme a lui. Ma quello di oggi - è un fatto - si chiama azzardo e in quanto tale comporta dei rischi che un grande club ha il dovere di limitare, quantomeno con un mercato all’altezza.