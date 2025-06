Torna in auge il famoso rigore non concesso all'Inter per fallo di N'Dicka su Bisseck. Maurizio Pistocchi, sui social, lancia nuove accuse

29 giugno 2025

Torna in auge il famoso rigore non concesso all'Inter per fallo di N'Dicka su Bisseck. Maurizio Pistocchi, sui social, lancia nuove pesantissime accuse. Nell'audio diffuso da Rocchi, mancherebbe la voce dell'Avar Piccinini, che avrebbe voluto concedere rigore all'Inter.

"Invece di pensare alla conferma di Rocchi (ormai sicura, anche se molti club sono contrari ) e al suo eventuale sostituto tra un anno- Orsato - l’AIA dovrebbe chiarire il caso del dialogo tra il Var Di Paolo e l’avar Piccinini in Inter-Roma in occasione della trattenuta di N'Dicka su Bisseck.

Dialogo prima secretato da Rocchi, poi improvvisamente ricomparso un mese dopo ma senza la voce di uno dei protagonisti, il forlivese Piccinini. Questo perché, se un errore arbitrale, come quello di un giocatore, va accettato, non ci possono essere dubbi sulla correttezza di chi gestisce il Sistema.

La Procura Federale ha il dovere di indagare, ottenere che le venga fornito l’audio VAR relativo e farlo analizzare da un perito, per capire se sia stato eventualmente manomesso. A tutela di tutto il movimento arbitrale, che ha già perso parte della sua credibilità con il caso Maresca e Guida: non è eticamente accettabile che due arbitri che dichiarano di non voler arbitrare una squadra perché temorosi per la loro incolumità possano dirigere le partite degli avversari"