Davide Frattesi si gode la ripresa dall'intervento in famiglia. Aria di vacanza, di relax e di siparietti divertenti sui social. La sorella Chiara, fidanzata con il rapper Geolier (avvistato anche lui in vacanza con la famiglia Frattesi), ha postato uno scatto che ha scatenato like, apprezzamenti e un botta e risposta scherzoso proprio con il giocatore dell'Inter: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Il giocatore dell'Inter, intanto, è a riposo. È atteso con i compagni in ritiro ad Appiano Gentile, dove inizierà un percorso di riatletizzazione prima di tornare in gruppo e di dare avvio alla nuova stagione in maglia nerazzurra.