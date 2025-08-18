Un nuovo fronte di discussione si è aperto nel mondo del calcio italiano, questa volta non sui campi di gioco ma sul social X

Un nuovo fronte di discussione si è aperto nel mondo del calcio italiano, questa volta non sui campi di gioco ma sul social X. Protagonisti del dibattito sono stati il giornalista Enrico Varriale e il collega Bruno Longhi, che hanno incrociato le proprie opinioni sul possibile intreccio di mercato tra Inter e Atalanta.

Tutto nasce da un tweet di Varriale. L’ex volto Rai ha commentato l'operazione che vede Nicola Zalewski passare dall’Inter all’Atalanta per 17 milioni di euro. Un affare che, secondo lui, desterebbe perplessità, considerando che i nerazzurri avevano riscattato il giocatore pochi mesi fa per 6 milioni. “Sarebbe un’ennesima figuraccia per il calcio italiano”, ha commentato Varriale, collegando la vicenda alla delicata questione delle plusvalenze e all'eventuale affare Lookman.

"Se Zalewski dovesse andare all'Atalanta per 16 mln, l'Inter, che l'ha riscattato pochi mesi fa per 6, farebbe un affarone. Ma se tra qualche giorno magicamente si sbloccasse l'affare Lookman tra i 2 club sarebbe l'ennesima figuraccia per il calcio italiano", il tweet.

La replica non si è fatta attendere. Bruno Longhi, noto giornalista sportivo, ha risposto evidenziando una contraddizione logica: “L’Atalanta, che a parole non intende cedere Lookman, farebbe un favore all’Inter ipervalutando Zalewski?”. Secondo Longhi, avrebbe più senso l’operazione opposta: un’Inter disposta a vendere Zalewski al prezzo di costo per ottenere condizioni favorevoli sul nigeriano.