“Buon compleanno Lautaro!”: gli auguri dell’Inter al capitano per i 28 anni

Ottavo compleanno in nerazzurro per Lautaro Martinez che oggi compie 28 anni. Nato il 22 agosto 1997 a Bahía Blanca, è arrivato all'Inter il 4 luglio 2018 e da quel momento ha indossato la maglia nerazzurra in 335 occasioni conquistando i tifosi grazie ad un mix di carisma, grinta, tecnica, leadership e spirito di sacrificio.