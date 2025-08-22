Ottavo compleanno in nerazzurro per Lautaro Martinez che oggi compie 28 anni. Nato il 22 agosto 1997 a Bahía Blanca, è arrivato all'Inter il 4 luglio 2018 e da quel momento ha indossato la maglia nerazzurra in 335 occasioni conquistando i tifosi grazie ad un mix di carisma, grinta, tecnica, leadership e spirito di sacrificio.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social “Buon compleanno Lautaro!”: gli auguri dell’Inter al capitano per i 28 anni
social
“Buon compleanno Lautaro!”: gli auguri dell’Inter al capitano per i 28 anni
Oggi il capitano dell'Inter compie 28 anni: gli auguri al Toro attraverso i canali ufficiali del club nerazzurro
"Dal primo gol segnato il 29 settembre 2018 contro il Cagliari, ha collezionato sette trofei e 153 reti in gare ufficiali, scalando partita dopo partita la classifica dei marcatori all-time della storia dell'Inter, diventando il sesto miglior marcatore di tutti i tempi e il miglior marcatore straniero della storia del Club.
A Lautaro i migliori auguri di tutta la famiglia interista!"
(Fonte: Inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA