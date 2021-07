Barzaghi: “Satriano migliore del precampionato Inter: fila lunghissima per lui”

Il giornalista di Mediaset ha espresso il suo pensiero sul giovanissimo attaccante nerazzurro, molto richiesto sul mercato

Sono due su tutti i protagonisti del pre-campionato dell’Inter finora: Federico Dimarco e Martin Satriano. Dei due giocatori ha parlato Marco Barzaghi, giornalista di Mediaset, in diretta sul suo profilo Twitch: “Dimarco è cresciuto tantissimo, lui e Satriano sono stati i migliori finora del precampionato nerazzurro. Per Satriano in particolare c’è una fila lunghissima in questo momento”. Tanti rumors sul giovane attaccante, ma Inzaghi per ora non ha intenzione di lasciarlo partire.