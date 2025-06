Il club di Istanbul da settimane sta corteggiando il regista turco, individuato come rinforzo ideale per la prossima stagione

Il club di Istanbul da settimane sta corteggiando il regista turco, individuato come rinforzo ideale per la prossima stagione. L’ostacolo principale resta però la richiesta dell’Inter, ferma a 35 milioni di euro: cifra che il Galatasaray ritiene troppo alta per un calciatore di 31 anni .

Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Sabah, Calhanoglu avrebbe già parlato con la dirigenza interista. In un incontro informale con Beppe Marotta e Piero Ausilio, il numero 20 nerazzurro avrebbe espresso la volontà di tornare in Turchia, chiedendo di non ostacolare l’eventuale operazione con pretese economiche eccessive. Tuttavia, da parte del club nerazzurro non sono ancora arrivati segnali concreti di apertura.