Anche un suo rigore, quello che aveva sancito il due a zero contro il Barcellona, è servito a compiere l'impresa. In finale ci va l'Inter e c'è da essere orgogliosi. Perché la squadra nerazzurra giocherà un'altra volta per il titolo di Campione D'Europa. Ha dovuto rinunciarci nel 2023 quando ha perso contro il Manchester City e ora può provare a riscrivere la storia. Calhanoglu c'era anche quella volta e sa che gare come questa cambiano la storia di un club e pure quella personale di un calciatore. C'è solo da godersele.