Calhanoglu posa con la maglia della One Star Collection: “Old but gold”

Sui suoi canali social, Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha posato con la maglia nerazzurra anni '60, che il club sta promuovendo attraverso la "One Star Collection".

Un fascino inimitabile per un'epoca d'oro della storia interista, che la squadra di Inzaghi la scorsa stagione ha onorato al meglio aggiungendo una stella sul petto dei nerazzurri. "Old but Gold", ha scritto Calhanoglu. Ecco il suo post: