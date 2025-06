Dopo l’annuncio dell’addio di Simone Inzaghi all’Inter, non sono mancati i messaggi di affetto e gratitudine da parte di tifosi e non solo. Dopo Marcus Thuram è arrivato anche il messaggio di Hakan Çalhanoglu che ha voluto ringraziare pubblicamente il suo ormai ex allenatore.

"Grazie, Mister. Hai sempre creduto in me, dentro e fuori dal campo. Ti auguro successo nel tuo nuovo percorso. Grato per tutto", le parole del centrocampista nerazzurro postate in una Stories sul suo Instagram.