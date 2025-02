Come sempre accade quando c'è una vittoria dell'Inter, a farla da padrona è la moviola, cosa che non accade mai quando gli episodi sono contro i nerazzurri. Stranezze del meraviglioso mondo dei media italici. In ogni caso, ad esprimersi sul gol di Arnautovic in Inter-Lazio è anche l'e arbitro Gianpaolo Calvarese, secondo cui la rete è assolutamente regolare.