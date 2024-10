Sono entrambi evidenti i due rigori concessi dall'arbitro Guida durante Inter-Juventus in favore dei nerazzurri. Lo sostiene anche l'ex direttore di Gara Gianpaolo Calvarese, che conferma come anche il secondo penalty (per fallo su Dumfries) fosse sacrosanto.

"Giusti i due rigori concessi da Guida. In merito al presunto fuorigioco di Dumfries è certo che non ci sia: nel momento in cui parte il pallone di Thuram l’olandese è in posizione regolare".