Nel caos in casa Inter, spunta anche il like di Marcus Thuram al post su Instagram con cui Hakan Calhanoglu ha replicato a Lautaro

Redazione1908 1 luglio 2025 (modifica il 1 luglio 2025 | 18:16)

Nel caos in casa Inter, spunta anche il like di Marcus Thuram al post su Instagram con cui Hakan Calhanoglu ha replicato alle parole di Lautaro Martinez e di Giuseppe Marotta.

"Il vero leader è quello che resta accanto ai suoi compagni, non quello che cerca un colpevole quando è più facile farlo", è tra le frasi con cui il turco ha risposto al capitano nerazzurro, che ieri dopo il ko con il Fluminense non era andato per il sottile: "Chi non vuole restare vada via".

Tra gli oltre 15mila like al post di risposta di Calhanoglu, così, è comparso anche quello particolarmente pesante dell'attaccante francese, compagno di reparto di Lautaro Martinez in nerazzurro, così come quello dell'ex interista Marko Arnautovic e di Gaia Lucariello, moglie dell'ex tecnico dell'Inter Simone Inzaghi.

Il commento di Giovanni Capuano — L'antipatia con cui la moglie di Inzaghi commenta le cose che riguardano l'Inter assomiglia tanto a mancanza di riconoscenza e rispetto. In fondo dovrebbe sapere che al marito è stato consentito di rompere unilateralmente un contratto in vigore, senza porre clausole o fare problemi. In altri club e con un presidente diverso da Marotta che oggi attacca, ad esempio, se il marito avesse voluto lasciare avrebbe dovuto garantire un "anno sabbatico". Altro che milioni arabi e accordi presi da settimane...