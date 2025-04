Colpaccio della Lazio a Bergamo, decide Isaksen al 54' dopo essere entrato all'intervallo. Primo tempo equilibrato ma povero di emozioni, la partita si accende nella ripresa: Mandas, scelto al posto di Provedel, salva su Retegui e poco dopo propizia il vantaggio con un suo rinvio e grazie a un nuovo svarione di Hien. I padroni di casa non riescono a reagire nonostante i cambi. Baroni rilancia le ambizioni Champions, Dea ancora senza vittorie in casa nel 2025 e risucchiata in classifica.

Il commento di Capuano

Giovanni Capuano attacca così Gasperini: "A Gasperini non piace il termine "crollo", ma il girone di ritorno dell'Atalanta è da metà classifica: 16 punti in 12 giornate. In casa non vince dal 22 dicembre: 4 punti su 21 disponibili. Dall'inizio del 2025 ha vinto solo 5 partite su 19 giocate in tutte le competizioni e ha via via salutato Supercoppa Italiana (semifinale), Coppa Italia (Bologna) e Champions League (Bruges). Si può dire che è una stagione sul filo del deludente?"