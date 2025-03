La coreografia esposta dai tifosi della Fiorentina contro la Juventus ha fatto infuriare il club bianconero. La Juventus, a fronte di una coreografia così esplicita, ha deciso di rivolgersi a FIGC e Lega Serie A per chiedere un chiarimento e alla Questura di Firenze per individuare i responsabili affinché si possano prendere i provvedimenti opportuni. In Lega è già stata manifestata, in via informale, solidarietà al club bianconero. Lo scrive Calcio e Finanza.