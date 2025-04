Il Bologna rovescia il campionato grazie al gesto tecnico di Riccardo Orsolini e vince 1-0 contro l'Inter nella sfida delle 18 della domenica pasquale di Serie A, valida per la 33esima giornata. Nella sfida al Dall'Ara l'Inter non risponde al Napoli e rimane a quota 71 punti mentre i padroni di casa salgono a quota 60 punti, rimanendo protagonisti per la corsa Champions League.