Thiago Motta si sta stancando di fare da parafulmine in casa Juventus. Il procuratore dell'allenatore juventino, Dario Canovi, si è sfogato a Telelombardia: "Thiago Motta diventerà uno degli allenatori più bravi d’Europa: faccio calcio da 50 anni e ne sono convinto. Le aspettative su di lui e sul mercato della Juventus sono state eccessive. Andrea Berta mi diceva che rosa della Juve era da quarto-quinto posto”.

Ecco il commento di Giovanni Capuano: "Le parole del procuratore di Thiago Motta hanno un solo significato: l’allenatore si è stancato di stare da solo sul banco degli imputati per il fallimento della Juventus in questa stagione. Dire che la rosa era da quarto o quinto posto dopo un mercato da 300 milioni implica chiamare in correo chi la squadra ha costruita"