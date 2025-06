Noi abbiamo approcciato male la gara e abbiamo facilitato il compito del Psg. E' stata una sconfitta brutta, che ci dà grandissima amarezza, ma che non cancella quello che abbiamo fatto fino a qui. Io per primo avrei dovuto fare meglio. Zero titoli, è vero, ma voglio dire bravi ai ragazzi. C'è delusione, ma vanno fatti i complimenti a questo gruppo".

Il commento di Giovanni Capuano sul futuro di Inzaghi

"Il lavoro di Inzaghi ha portato all’Inter successi e attraverso questi aiutato il club a uscire da una situazione economica difficilissima. Sempre senza alzare la voce. A Monaco è la modalità del tracollo ad essere inaccettabile, non aver perso la Champions League contro un avversario che ha possibilità di spesa incomparabili. Però siccome Simone è uomo troppo educato per godere di un giudizio equo, anche nella critica, si preferisce far finta di nulla e i primi sono gli stessi che raccontano la favoletta della “squadra che ha vinto solo uno scudetto pur avendo una rosa superiore sempre”. Balle, anche molto in malafede"