Giovanni Capuano , noto giornalista, commenta un episodio molto discusso di Parma- Inter . Ovvero il presunto tocco di mano di Thuram sulla rete poi realizzata dallo stesso francese, quella del 2-0 per i nerazzurri.

"Secondo autorevoli commentatori questo fermo immagine dimostrerebbe il tocco di braccio di Thuram in occasione del raddoppio. Io non ho certezze, se non che questo fermo immagine dice il contrario", si legge.