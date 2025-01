Per il giornalista la squadra di Antonio Conte è la grande favorita per la vittoria dello scudetto

Atalanta-Napoli è stata una partita ricca di gol e spettacolo dove alla fine ha avuto la meglio la squadra di Conte. Attualmente gli azzurri hanno 6 punti di vantaggio sull'Inter che ha due partite in meno. Su X Giovanni Capuano indica il Napoli come la grande favorita per la vittoria dello scudetto.