FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Napoli-Inter, Capuano sicuro: “Di Lorenzo allarga la gamba, non era rigore”

social

Napoli-Inter, Capuano sicuro: “Di Lorenzo allarga la gamba, non era rigore”

Napoli-Inter, Capuano sicuro: “Di Lorenzo allarga la gamba, non era rigore” - immagine 1
Il commento del gironalista di Panorama sull'episodio che sblocca il risultato nel match tra Napoli e Inter del Maradona
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Il calcio di rigore concesso al Napoli nel primo tempo della sfida contro l'Inter al Maradona fa subito discutere.

Napoli-Inter, Capuano sicuro: “Di Lorenzo allarga la gamba, non era rigore”- immagine 2
dazn

Il contatto tra Di Lorenzo e Mkhitaryan non sembra punibile, ma il direttore di gara Mariani concede il penalty, trasformato da De Bruyne, che sulla conclusione si fa male.

"Di Lorenzo allarga la gamba e crea in contatto. Non era rigore" è il giudizio di Giovanni Capuano, giornaliste di Panorama

Per il cronista non ci sono dubbi: il rigore per il Napoli andava revocato dopo la decisione di campo.

Leggi anche
Youtube, attivo il canale di Fcinter1908: tutti i video raccolti per voi, iscrivetevi
Social, iscriviti al canale Whatsapp di Fcinter1908 per tutte le notizie sul tuo telefono

© RIPRODUZIONE RISERVATA