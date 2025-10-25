Il calcio di rigore concesso al Napoli nel primo tempo della sfida contro l'Inter al Maradona fa subito discutere.
Napoli-Inter, Capuano sicuro: “Di Lorenzo allarga la gamba, non era rigore”
Il commento del gironalista di Panorama sull'episodio che sblocca il risultato nel match tra Napoli e Inter del Maradona
Il contatto tra Di Lorenzo e Mkhitaryan non sembra punibile, ma il direttore di gara Mariani concede il penalty, trasformato da De Bruyne, che sulla conclusione si fa male.
"Di Lorenzo allarga la gamba e crea in contatto. Non era rigore" è il giudizio di Giovanni Capuano, giornaliste di Panorama
Per il cronista non ci sono dubbi: il rigore per il Napoli andava revocato dopo la decisione di campo.
