Proprio nel giorno in cui doveva approfittare dello scontro diretto tra Atalanta e Inter, il Napoli di Antonio Conte incappa nell'ennesimo passo falso di questa fase di campionato, non andando oltre lo 0-0 contro il Venezia.

"Il Napoli ha raccolto 8 punti (su 21 disponibili) nelle ultime 7 giornate. Non ci sono alibi per un calo fisico e tecnico simile. Corsa scudetto ancora disponibile per Conte, però così la sta buttando via nel momento in cui doveva capitalizzare il vantaggio del calendario dimezzato rispetto all'Inter".