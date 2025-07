Il terzino sinistro inglese, classe 2002, ha deciso di accettare l’offerta del club turco e ha già preso il volo per Istanbul nella mattinata di sabato, pronto a sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla squadra gialloblù.

Il trasferimento dal Gent si è concluso sulla base di un accordo economico compreso tra gli 8 e i 9 milioni di euro, cifra che ha convinto il club belga a lasciar partire il giocatore. Brown era finito da qualche giorno nel mirino del Milan, che continua a cercare un sostituto di Theo Hernandez dopo la sua partenza in direzione Al Hilal. Ma il tentativo rossonero non è bastato per ribaltare una trattativa che, di fatto, era stata già impostata con successo dal Fenerbahce.