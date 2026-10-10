VIDEO FCIN1908 / Orsato: "De Bruyne fallo o no? Rispondo così. E in futuro..."

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Al 15' minuto di Inter-Parma, Pio Esposito subisce un pestone sulla caviglia nell'area degli emiliani da parte di Diego Carlos. L'arbitro Bonacina non vede e lascia correre, poi viene richiamato al Var e assegna il rigore ai nerazzurri poi trasformato da Calhanoglu.

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Su X Giovanni Capuano commenta così l'episodio: "Quella chiamata da Paterna a Bonacina è la seconda OFR del campionato. Rigore netto, ma segnala una flessibilità diversa rispetto alla soglia di intervento prima della sosta. Da verificare se Orsato abbia corretto alcune indicazioni ai suoi arbitri e varisti".