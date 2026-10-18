«Premessa: era rigore». Giovanni Capuano non ha dubbi sull'episodio che ha coinvolto Marcus Thuram durante Bologna-Inter. L'attaccante nerazzurro è stato ammonito per simulazione dall'arbitro Daniele Doveri, ma secondo il giornalista la decisione nasconde un problema che va ben oltre la valutazione del singolo contatto.

Capuano, in un lungo intervento pubblicato su X, chiama direttamente in causa anche gli addetti alla sala VAR e Daniele Orsato, tornando sulle indicazioni date agli arbitri in questo avvio di stagione: LEGGI TUTTO IL SUO INTERVENTO