La Lazio batte il Napoli 3-1 all'Olimpico e accede ai quarti di finale di Coppa Italia, dove trovera' una tra Inter e Udinese (in campo il prossimo 19 dicembre). Decisiva la tripletta di uno scatenato Noslin, che sfrutta al meglio la chance concessa da Baroni in una partita caratterizzata dall'ampio turn over delle due squadre, che torneranno a sfidarsi in campionato domenica sera al 'Maradona'. L'allenatore biancoceleste fa sette cambi rispetto alla sconfitta di Parma, mentre Conte ne fa addirittura undici, lasciando in panchina per novanta minuti Kvaratskhelia.