"Le valutazioni sugli infortunati di stasera saranno fatte domani, abbiamo però una rosa sempre più ridotta". Lo ha detto il vice allenatore del Napoli Cristian Stellini a Dazn dopo la vittoria sul Sassuolo. Una gara in cui però sono stati costretti a uscire Elmas, Rrahmani e Politano, in una squadra con l'infermeria già piena. Poi l'attacco al calendario, prontamente smontato da Giovanni Capuano con un riferimento anche all'Inter: CONTINUA A LEGGERE
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Capuano smonta l’ennesima lamentela del Napoli: “Differenza con l’Inter è di appena…”
social
Capuano smonta l’ennesima lamentela del Napoli: “Differenza con l’Inter è di appena…”
"Le valutazioni sugli infortunati di stasera saranno fatte domani, abbiamo però una rosa sempre più ridotta"
© RIPRODUZIONE RISERVATA