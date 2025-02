La mancata ammonizione di Mkhitaryan in Inter-Genoa, dopo la balla della bestemmia di Lautaro, ha scatenato il vittimismo partenopeo.

A Napoli scendono in campo tutti ma proprio tutti. La mancata ammonizione di Mkhitaryan in Inter-Genoa, dopo la balla della bestemmia di Lautaro perpetrata per tutta la settimana, ha scatenato il vittimismo partenopeo. A livelli siderali. Ovviamente è un puro caso che tra una settimana si giochi Napoli-Inter e la voglia di alzare polveroni sia aumentata notevolmente.