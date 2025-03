In vista dell'andata dei quarti di finale di Nations League contro la Germania, l'Italia ha scelto come sede del ritiro Appiano Gentile (l'andata si giocherà a San Siro). Marcello Chirico, giornalista di fede juventina, ha voluto far polemica sulla scelta della Federazione di far allenare gli azzurri nel centro d'allenamento dell'Inter. "Dove ha svolto preparazione e fatto ritiro la Nazionale Federale di Gravina in vista di Italia-Germania ? Ad Appiano Gentile, e non a Coverciano. Scelta non casuale", ha scritto Chirico su X.