Cristian Chivu ha affidato a Instagram un messaggio di saluti e gratitudine nei confronti del Parma, squadra che ha recentemente guidato alla salvezza. L’ex difensore, che oggi firmerà un biennale con l'Inter, ha voluto ringraziare pubblicamente tutte le componenti del club per l’esperienza vissuta insieme.

"Ringrazio club, staff, giocatori e tifosi per aver creduto in me e nel nostro progetto. Insieme abbiamo superato ostacoli e scritto una pagina che porterò sempre nel cuore. Grazie Parma!".