È il compleanno di lady Skriniar. Per Barbora foto ma niente festa: “Torno a stirare”

Le restrizioni dell’ultimo periodo sono fardello duro da sopportare. Soprattutto per chi, come Barbora Hroncekova, compie gli anni in questi giorni. La bellissima slovacca ha spento 23 candeline ed ha con sé l’affetto del suo compagno nerazzurro Milan Skriniar e della piccola Charlotte, frutto del loro amore. Dopo uno scatto in tuta davanti ai regali del giocatore dell’Inter, Barbora è subito tornata ai suoi impegni, strappando un sorriso ai suoi follower: “Posso tornare a stirare”, ha scritto. Festa soltanto rimandata.