Correa e Pavard dopo Inter-Barcellona: “Sofferto un pochino”

L'argentino non è nella rosa della CL, il francese era out per infortunio e hanno visto la partita dalla tribuna soffrendo insieme ai loro compagni

Uno non è in lista Champions quindi ha dovuto assistere a Inter-Barcellona dalla tribuna. L'altro in tribuna è stato costretto a restarci per un infortunio. Benjamin Pavard non ce l'ha fatta a superare il problema alla caviglia e ha dovuto arrendersi in rifinitura, lasciare il ritiro perché non è riuscito a recuperare, le sensazioni della vigilia non gli hanno permesso di esserci.