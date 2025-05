"Nel pre partita ho detto che Doue era il più vicino ad essere il Pallone d'Oro, è un fuoriclasse, un 2005. La giornata più storta dell'Inter, merito del PSG ma l'intensità soprattutto. Dembele avete visto che pressione che metteva a Sommer? Sembrava che l'Inter non avesse qualità, la pressione del PSG ha fatto la differenza. Non devono chiedere scusa, hanno trovato una squadra più forte. 5-0 è tanto e male, l'Inter ha dato tutto ma nell'ultimo periodo sono arrivati stanchi ma il PSG ha fatto la partita della vita"

"Ci sono serate in cui non ti funziona niente, il PSG era più fresca, ha vinto la giovinezza e ogni tanto capita. Vorrei che rimandassimo le immagini di Inter-Bayern e Inter-Barcellona. So cosa può pensare la gente ma cazzo, scusate il cazzo, questi sono arrivati due volte in finale in tre anni. Dopo Istanbul la squadra era diventata più forte, dopo questa non sono così convinto"