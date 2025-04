Serata da incorniciare per Benjamin Pavard, in gol ieri contro la sua ex squadra. Una serata indimenticabile, che ha spinto l'Inter in semifinale. I nerazzurri hanno pareggiato con il Bayern Monaco e tra i protagonisti c'era proprio lui, Benji l'interista. La sua esultanza non è passata inosservata ai tifosi della sua ex squadra, il Bayern. "Ci sono persone che non esultano contro l'ex squadra e poi c'è Pavard", hanno scritto diversi tifosi tedeschi arrabbiati.