Il Parma avrebbe dato il suo ok al tecnico rumeno per trattare con i nerazzurri. L'ex difensore nell'ultima stagione ha guidato il club ducale alla salvezza, ma in passato aveva iniziato proprio nell'Inter la sua carriera da allenatore. Appesi gli scarpini al chiodo nel 2013-2014, dopo sette anni in nerazzurro coronati con la vittoria del Triplete nel 2010, l'esordio in panchina arriva nel 2018 nelle giovanili nerazzuurre. Dal 2021 al 2024 Chivu ha quindi allenato la Primavera dell'Inter, guidata allo scudetto 2022.

La reazione della Curva Nord

Questa la reazione della Curva Nord agli inviti social ad andare a contestare il club. Reagisce così uno dei leader della Curva: "Stanno scrivendo tutti, andate sotto la sede, andate qua, andate là, la società non ci merita. Ma come? Fino a 20 giorni fa la società era la numero uno, non dovevamo contestare, non dovevamo fare niente, ma quando siamo rimasti noi fuori da Monaco, non mi ricordo che c'era tutto questo interesse contro la società. Noi amiamo l'Inter, sappiamo cosa dobbiamo fare. E mandateci a contestare tutti quelli che erano seduti con le patatine in finale, mandateci loro. Quelli che erano seduti come a teatro in finale"