Con un lungo messaggio sui social, Matteo Darmian rompe il silenzio a cinque giorni dalla debacle in Champions e saluta Simone Inzaghi. "Sono giorni difficili per noi interisti. Noi come voi siamo i primi tifosi e capiamo perfettamente come ci si sente nel veder svanire quello che per tutti noi era un sogno. Questo non cancellerà il cammino che grazie a te Mister, insieme al tuo staff, siamo riusciti a fare in questi 4 anni meravigliosi".