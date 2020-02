Il giorno dopo è più bello: i tifosi dell’Inter incontenibili sui social per il derby vinto

Un altro derby vinto. Anche quando sembrava ormai andato tutto perduto. L’onda di entusiasmo che ha travolto il popolo nerazzurro in una non qualunque domenica sera continua a lasciare la sua scia. All’indomani dalla memorabile vittoria, con tanto di rimonta, sul Milan, i tifosi dell’Inter si divertono ancora sui social con sfottò e meme che raccontano una serata speciale. Una serata che non vale solo la vittoria ma anche l’aggancio alla Juventus prima in classifica.

Tante immagini che riassumono quanto successo a San Siro: i due gol di vantaggio dei rossoneri, Ibra che esulta in faccia agli interisti, Brozovic che accorcia le distanze. E poi tutto il resto: il pari di Vecino, il tuffo al bacio di de Vrij e il sigillo di Lukaku. Lui stesso si è definito ‘nuovo re in città’ e i tifosi nerazzurri sono impazziti per quel suo post. Un chiaro riferimento allo svedese che aveva sfidato il suo popolo poco prima. Tanti i post che raccontano con ironia quanto accaduto nella stracittadina, alcuni veramente esilaranti e anche legati all’ultima edizione di Sanremo. Eccone una piccola raccolta: