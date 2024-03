Il club, ovviamente contrariato, ha ironizzato sui social pubblicando una foto dell'arbitro sul punteggio finale, per sottolineare delle responsabilità che, a detta della società, sono risultate decisive ai fini del risultato. Ecco il post della Lazio:

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.