Predica calma ormai da mesi. E anche stavolta Federico Dimarco lo fa in un post sui social. Calma perché si pensa una gara alla volta e ancora la strada e lunga e impervia, in campionato, in Champions e pure in Coppa Italia. L'esterno nerazzurro lo sa bene e sa soprattutto quanto il campo gli mancava in questo periodo in cui è stato costretto ad uno stop forzato per infortunio.